A policia está revistando a casa há três dias. Investigadores do Reino Unido e franceses tentam descobrir quem são os culpados pelo assassinato de Saad al-Hilli, sua esposa Iqbal, sua sogra, e um ciclista francês. As filhas do casal, Zeena, de 4 anos, e Zaina, de 7 anos, sobreviveram ao tiroteio. As informações são da Associated Press.