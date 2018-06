Esquadrilha da Fumaça exibe espetáculo aéreo em Montevidéu

MONTEVIDÉU - A Esquadrilha da Fumaça exibiu no domingo 15 em Montevidéu seu espetáculo aéreo com oito aviões de fabricação brasileira. O evento encantou crianças, jovens e adultos.

+ EUA enviarão caças para exercícios militares na Coreia do Sul

+ Em demonstração de força, bombardeiros americanos sobrevoam península coreana

O grupo brasileiro de exibições aéreas mostrou na capital uruguaia suas oito novas aeronaves Super Tucano A-29 com as quais, durante uma hora, rasgaram o céu com um vasto repertório de acrobacias.

+ Bombardeiros dos EUA voam perto de litoral norte-coreano; chanceler critica Trump na ONU

"É um convite e um presente dado pela embaixada do Brasil e pelo governo à sociedade uruguaia apresentar a Esquadrilha da Fumaça, que há mais de 65 anos realiza esta atividade aérea", disse o major da aviação uruguaia, Gerardo Tajes.

"Esta esquadrilha já fez mais de 100 demonstrações de suas novas aeronaves A-29, que são de ataque e chegam 150 km/h a mais de velocidade que seu modelo anterior para que as manobras acrobáticas sejam realizadas com muito mais energia potencial", explicou.

Uma das manobras mais elogiadas pelo público uruguaio foi quando os pilotos escreveram no céu a frase "Brasil e Uruguai", como símbolo de irmandade entre os países. / EFE