Esquerda chilena atrai radicais; com pouca opção, direita busca moderados A expressiva vitória da socialista Michelle Bachelet, que no domingo obteve 46,67% dos votos, ante 25,01% da conservadora Evelyn Matthei, definirá a estratégia das campanhas para o embate final pela presidência do Chile, dia 15. Restou à coalizão de direita buscar apoio do centro e de quem ficou em casa - somente metade dos 13 milhões de eleitores registrados votou. O bloco socialista quer atrair a extrema esquerda.