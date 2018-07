Esquerda negocia união após eleição legislativa Aliados do presidente francês, François Hollande, mobilizaram-se ontem na esperança de obter uma maioria parlamentar para os socialistas. Os partidos de esquerda dominaram o primeiro turno das eleições legislativas e os líderes socialistas agora buscam uma união antes do decisivo segundo turno de domingo, que decidirá a formação da Assembleia Nacional. Hollande, eleito no mês passado, quer controlar a poderosa Câmara Baixa do Parlamento nos próximos cinco anos para fortalecer o papel do Estado na economia.