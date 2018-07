Esquerda pede anulação de eleição mexicana

CIDADE DO MÉXICO, O Estado de S.Paulo

O presidente do PRD, Jesús Zambrano, e o coordenador da campanha de López Obrador, Ricardo Monreal, apresentaram 20 caixas de documentos, segundo eles repletas de provas de irregularidades. O tribunal eleitoral do México tem até o dia 6 de setembro para determinar qualquer impugnação e decidir se valida a disputa presidencial - que elegeu Enrique Peña Nieto com 38% dos votos.

Segundo analistas, a Justiça eleitoral mexicana dificilmente deliberará a favor do pedido de López Obrador, que obteve 3,3 milhões de votos a menos que o vencedor da disputa.

O ex-candidato do PRD afirma que apresentará um "plano nacional para a defesa da democracia e da dignidade do México", mas não deu detalhes sobre a estratégia, afirmando apenas que ela é "pacífica". Ele diz ter provas de que 5 milhões de votos foram comprados, em troca de cartões de produtos pré-pagos, material de construção, fertilizantes e dinheiro vivo. Segundo ele, governadores do PRI participaram da "confabulação".

Em 2006, quando perdeu por 0,56% para Felipe Calderón, López Obrador chamou seus seguidores às ruas e se proclamou "presidente legítimo".

Para o presidente do PRI, Pedro Joaquín Coldwell, López Obrador é um "mau perdedor". Coldwell rechaçou as acusações e disse que o partido irá se defender nos tribunais. / AP e AFP