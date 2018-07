Esquerda perde recurso para anular eleição O tribunal eleitoral do México declarou ontem Enrique Peña Nieto presidente eleito, um dia depois de rejeitar um recurso da esquerda para invalidar a eleição dele por compra de votos e outras irregularidades. Andrés Manuel López Obrador, do Partido da Revolução Democrática (PRD), que pediu a anulação, voltou a contestar a decisão. Com Peña Nieto, que assumirá o cargo em 1o de dezembro por um período de seis anos, volta ao poder o Partido Revolucionário Institucional (PRI), que governou o país por 71 anos.