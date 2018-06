Esquerdistas aparecem na frente em eleições gregas

As primeiras sondagens do pleito realizado neste domingo mostram que o candidato do Syriza para a capital grega, Gavriill Sakellaridis, pode ter conquistado de 20% a 24% dos votos, seguido pelo ex-socialista e candidato independente, Giorgos Kaminis, atual prefeito de Atenas.

Na província de Ática, o candidato do Syriza Rena Dourou aparece com 27% a 31% de preferência do eleitorado nas pesquisas, seguido pelo atual governador socialista Ioannis Sgouros. Fonte: Dow Jones Newswires.