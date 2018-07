Essa Joana D'Arc liberal

O meu gritante equívoco foi demonstrado pelos grandes méritos de Esperanza, que, para surpresa geral, anunciou no dia 17 sua renúncia à presidência da Comunidade de Madri (cargo equivalente ao de governadora) e seu afastamento da vida política. Ela não foi somente um dos raros políticos por convicção nestes anos na Espanha, mas também foi um dos mais populares, que mais eleições venceu e, em todos os cargos que exerceu - como vereadora, senadora, ministra, presidente do Senado e presidente da Comunidade - conseguiu fomentar mais medidas e reformas de cunho liberal, graças às quais a provinciana capital da Espanha de três décadas atrás tornou-se a metrópole de hoje e a região mais próspera, menos endividada. Enfim, uma verdadeira potência industrial e com a vida cultural mais rica e diversificada de todo o país.

Vamos sentir muito a sua falta. Todos. Aqueles que, como eu, a admiram e gostariam de vê-la chegar ao posto de premiê, convencidos de que, com ela à frente, jamais a Espanha teria mergulhado numa crise como a que enfrenta hoje. Mas também seus adversários, que ela deixa órfãos, sem ter alguém a quem odiar e atacar com a ferocidade que eles usaram (auxiliados às vezes pelos microfones indiscretos), que ela enfrentava sem complexos de inferioridade, respondendo aos insultos com ideias, sem jamais perder a compostura e derrotando-os sempre nas urnas.

Esperanza em todos esses anos travou um duplo combate. Contra uma esquerda dura, dogmática e vaidosa que se acreditava dona não só da verdade ideológica, mas também da compaixão, solidariedade e justiça social, e contra uma direita conservadora e reacionária, complexada e acovardada diante da esquerda, desconfiada do mercado e da abertura econômica, defendendo o lucro proveniente de aplicações financeiras e com mais interesses do que convicções e princípios.

Nenhuma dessas duas forças conseguiu derrotá-la, mas tornou sua vida difícil , muito difícil, obrigando-a às vezes a verdadeiros prodígios de tática política - simulacros e supostas concessões, aparentemente dando passos para trás para seguir adiante - para não se ver encurralada e sobretudo continuar fazendo avançar os princípios liberais básicos, como reduzir a intervenção do Estado na vida econômica e social, privatizar o máximo possível tanto a criação de riqueza como as instituições e a vida cidadã.

Em sua famosa distinção entre o "político de convicção" e o "político de responsabilidade", em 1919, Max Weber destacou que essa diferença não deve ser entendida como uma antinomia sem remédio, e há casos, raros sem dúvida, em que um político é capaz de conciliar as duas alternativas. Uma dessas exceções foi Esperanza. Jamais perdeu de vista os princípios liberais aos quais aderiu ainda muito jovem. Mas, ao longo da sua carreira política, a experiência lhe mostrou que a democracia não tolera a rigidez doutrinária, pois a realidade é sempre mais sutil e complexa do que as teorias e as ideias que não são capazes de se adaptar à realidade acabam sempre tendo resultados opostos aos desejados. Em muitos momentos da sua vida política, Esperanza concordou com iniciativas contrárias às suas convicções, porque não havia mais remédio ou para salvar pelo menos em parte a sua própria agenda. Mas o importante é que, no momento de julgar sua gestão, ninguém poderá negar que os prós são muito mais numerosos que os contras.

Gostaria de destacar um aspecto admirável da política de Esperanza na Comunidade de Madri: seu apoio aos exilados e perseguidos políticos de Cuba. Eles sempre foram os primos pobres entre todos os latino-americanos que precisaram deixar seu país por ameaças e perseguições do poder das quais eram vítimas. Como, por uma dessas aberrações ideológicas que existem e são muitas na época em que vivemos, a Revolução Cubana, apesar de mais de meio século de ruína econômica e ditadura política no país, continua desfrutando de uma certa intangibilidade moral diante da esquerda, do centro e mesmo alguns setores da direita. E com isso os exilados cubanos sofreram com a indiferença e às vezes a hostilidade flagrante dos governos democráticos espanhóis. A exceção, graças a Esperanza, foi a comunidade madrilenha, que ajudou muitos deles a encontrar trabalho, obter as autorizações correspondentes e suportar os inevitáveis padecimentos do desterro.

Quando foi ministra da Educação e Cultura do primeiro governo do Partido Popular, a hostilidade por parte de artistas, escritores, cineastas, jornalistas e professores com relação a Esperanza era enorme, sobretudo da parte de caricaturistas, que a calma com que a ministra exercia suas funções deixava ainda mais ferozes. A julgar pelas barbaridades que lhe diziam e atribuíam, a educação e a cultura na Espanha teriam caído nas mãos de uma antropófaga, ou pouco menos. Uma injustiça! Conheci poucos políticos com mais respeito pelo trabalho criativo, artístico ou intelectual do que Esperanza, ou que tenham fomentado mais iniciativas do que ela, na sua vida privada, nos escassos momentos de descanso propiciados por sua enlouquecedora agenda de trabalho, para ler, assistir a concertos ou exposições e estar a par da vida cultural. Além do que, ela levou esse respeito ao extremo de não querer jamais usar atividades artísticas em benefício pessoal.

Contudo, discretamente, o que fez para promover a vida cultural dentro da sua esfera de influência foi enorme. Em grande parte graças a ela, nas últimas décadas a oferta cultural na comunidade madrilenha se multiplicou por dez, deixando para trás todas as outras cidades e regiões da Espanha, entre elas a Catalunha, que nos anos 60 e 70 foi a capital cultural da Espanha. E é uma vida cultural livre, diversa, múltipla, onde a iniciativa privada coexiste com a pública.

Por que Esperanza renunciou à política exatamente neste momento? Nos últimos dias tenho sentido vertigens ao ler todas as especulações a respeito. Alguns dizem que renunciou porque o câncer que teve há alguns anos retornou. Outros falam em divergências irredutíveis com a política econômica de Mariano Rajoy, disputas e animosidades em seu próprio partido e há outras histórias ainda mais fantasiosas.

Embora não tenha nenhuma outra informação além das que li na imprensa, creio que nada disso é correto. E penso que provavelmente ela disse a verdade ao ser entrevistada num programa de TV, quando afirmou que chegara o momento de se retirar e dar espaço para pessoas mais jovens e, depois de 30 anos na intensa luta política, gostaria de se dedicar um pouco mais à sua família, que com muita paciência e generosidade a apoiou nesses anos e ela viu tão pouco. Saber se retirar a tempo, não encastelar-se no poder, ceder o posto para a nova geração, faz parte também da filosofia (e da coerência) liberal. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO