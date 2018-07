Estação central de Oslo é fechada após suspeita de bomba

Estação central de Oslo foi fechada na manhã desta quarta por suspeita de bomba

OSLO - A estação central de Oslo foi fechada na manhã desta quarta-feira, 27, após a polícia encontrar uma mala abandonada, que poderia esconder uma bomba. Segundo autoridades, o objeto suspeito foi retirado por um robô e foi constatado que não havia perigo.

Veja também:

Jornal aponta elo de terrorista com radicais britânicos

País rediscute o porte de armas por policiais em serviço

Noruega tenta retornar à normalidade após ataques

Funcionários do governo continuam desaparecidos

GALERIA: A 'Marcha das Rosas' de Oslo

ARQUIVO: Relembre ataques na Europa

O alarme disparou às 7h30 locais (2h30 de Brasília), quando uma pessoa entrou no edifício com uma mala, a deixou em uma das plataformas da estação e em seguida abandonou o lugar, segundo apontaram as forças de segurança.

A mala foi encontrada na área de onde partem os ônibus do aeroporto de Oslo. A polícia optou por evacuar a estação de passageiros e fechá-la ao trânsito ferroviário, enquanto deslocou uma equipe antibombas ao edifício, localizado no coração de Oslo e a centenas de metros de onde explodiu o potente carro-bomba que matou oito pessoas na última sexta-feira.

Os especialistas encontraram o objeto suspeito pouco depois e, após examiná-lo, determinaram que seu conteúdo não era perigoso. "Nada foi encontrado que fosse de interesse da polícia", disse o chefe superintendente da polícia Tore Barstad a jornalistas. Segundo ele, o pacote provavelmente não tem relação com o duplo atentado que matou 76 pessoas na sexta-feira.

A estação central de Oslo reabriu suas portas por volta das 10h15, segundo a imprensa local.

Segundo as primeiras informações da Polícia, a pessoa que supostamente deixou o objeto suspeito é um homem negro e alto, "possivelmente africano", de entre 25 e 30 anos. Esta é a terceira vez que a polícia evacua a estação central desde o duplo atentado.

Com Efe, Reuters e Associated Press