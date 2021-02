Estadão promove debate sobre a questão racial no Brasil e nos EUA; assista ao vivo

O Estadão promove nesta quinta-feira, 25, em parceria com a Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos, o evento digital "Diálogos Brasil-EUA: a questão racial em debate", um projeto para marcar o Black History Month (Mês da História Negra). O evento - que será transmitido a partir das 10h30 - reúne profissionais brasileiros e americanos com experiências diversas no mercado, academia, administração pública e terceiro setor, que debaterão sobre ações afirmativas e de inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho.

O primeiro painel, transmitido a partir das 10h30, terá como tema "Políticas afirmativas e cotas. O que está em questão?", com participação de Jacques Gilbert, prefeito da cidade de Apex, na Carolina do Norte. Gilbert atuou como policial por décadas, alcançando a patente de capitão, antes de se eleger prefeito. Ele é considerado um expoente nos debates sobre direitos civis nos Estados Unidos.

Em entrevista ao Estadão, Gilbert defendeu uma mudança de cultura na polícia americana e criticou a "perspectiva de nós contra eles" estimulada no ambiente policial. "Ao lidar com pessoas, independentemente de classe social ou qualquer outra característica, policiais precisam entender que estão lidando com uma mãe, um pai, um filho. É dessa forma que eles deveriam abordar qualquer chamado", afirmou o prefeito, que também é fundador da Blue Lights College, academia preparatória que oferece a policiais e aspirantes módulos sobre resolução de conflitos, diversidade cultural e policiamento de comunidades.

"Nossa ideia é treinar uma nova geração - essa é uma palavra-chave - de policiais que saibam abordar conflitos com compaixão", disse Gilbert.

Também participam do primeiro bloco o economista Helio Santos, fundador do Instituto Brasileiro da Diversidade e ex-presidente do Conselho do Fundo Baobá para Equidade Social, e o advogado e doutor em educação José Vicente, fundador e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares e da Sociedade Afrobrasileira de Desenvolvimento Sócio Cultural (Afrobras).

O segundo painel, marcado para as 14h30, terá como tema "Inclusão no mercado de trabalho. Estamos no caminho?". O debate terá participação de Shirley J. Wilcher, especialista em igualdade de oportunidades, ação afirmativa e política de diversidade. Atual diretora executiva da Associação Americana para Acesso, Equidade e Diversidade (AAAED), Shirley também é presidente e CEO do Fundo para Liderança, Equidade, Acesso e Diversidade (Fundo LEAD). Ela atuou no conselho de diretores da Wider Opportunities for Women e no Conselho Consultivo Editorial da Insight into Diversity.

Também estão confirmados no painel Ricardo Sales, consultor de diversidade e pesquisador na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), eleito em 2017 um dos brasileiros mais influentes no tema diversidade nas organizações pela Out&Equal, e Rachel Maia, profissional com 30 anos de experiência nos mercados de luxo e varejo, tendo passado por companhias como Cia’s Seven Eleven, Tiffany & Co Joalheria, Pandora e Lacoste Brasil, onde foi a CEO responsável pela expansão da marca no Brasil. Atualmente ocupa a cadeira de presidente do Conselho Consultivo da UNICEF Brasil.

Os debates serão transmitidos pelo YouTube da TV Estadão, além de Facebook, Twitter e Linkedin. E também podem ser acompanhados pelo site Congress.me - para participar e fazer perguntas pelo chat da plataforma, é necessário fazer inscrição.