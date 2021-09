'Estadão' e Fundação FHC debatem democracia na América Latina; acompanhe

O Estadão e a Fundação Fernando Henrique Cardoso realizam na próxima quinta-feira, 9 de setembro, um debate sobre os rumos e possibilidades da democracia na América Latina. Como parte da série de reportagens Democracia em Erosão, o webinar vai tratar da polarização, enfraquecimento de instituições democráticas e surgimento de líderes populistas em países da região, como Peru, Colômbia e Venezuela.

Na semana passada, o primeiro debate da série tratou da corrosão da democracia no Brasil. A série de reportagens Democracia em Erosão abordou a crise de sistemas democráticos em 11 países de três continentes.

No debate de quinta-feira, a doutora em Sociologia, pesquisadora-sênior do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas e professora da Universidade de Buenos Aires, Liliana de Riz, e o escritor venezuelano, doutor em Economia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) e colunista do Estadão, Moisés Naím, conversam sobre o que há de comum e de diferente nas crises vividas em países da América Latina e como é possível retomar o rumo da democracia e do desenvolvimento social e econômico.

A mediação será feita pelo colunista do Estadão Lourival Sant’Anna e pelo diretor da Fundação FHC, Sergio Fausto.

Em entrevista ao Estadão, Steven Levitsky, professor de Ciência Política da Universidade Harvard e coautor de 'Como as Democracias Morrrem', afirmou que “ a maior ameaça à democracia é acreditar que ela é permanente”. “Em todo o mundo, as democracias estabelecidas enfrentam um processo de ‘erosão’: estão muito menos estáveis ​​e ainda menos democráticas do que décadas atrás”, disse ele.

Qualquer pessoa interessada pode acompanhar virtualmente o debate desta quinta-feira, 9, a partir das 14h. Acompanhe a transmissão nas plataformas do Estadão ou nos canais da Fundação FHC, com inscrições aqui. Perguntas podem ser enviadas para o e-mail: aovivo@fundacaofhc.org.br.

