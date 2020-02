EstadãoExplica: como funciona a eleição presidencial nos EUA

Entender o complicado processo eleitoral americano não é tarefa fácil. O pleito tem etapas primárias internas dos dois principais partidos - Democrata e Republicano - que levam à escolha dos candidatos e à campanha propriamente dita.

Nas primárias, são definidos também representantes dos eleitores, chamados "delegados". Em novembro, milhões de americanos vão às urnas, mas são os 538 representantes que elegem o presidente na prática, por meio do voto universal indireto.

Neste ano, como o presidente Donald Trump concorre à reeleição, a disputa dentro do partido republicano será simbólica. Do lado democrata, as prévias começaram esta semana no Estado de Iowa e estão sob contínuos atrasos na divulgação dos resultados.

Veja os detalhes no vídeo:

#EstadãoExplica: As eleições presidenciais nos EUA exigem meses e são os delegados e não os eleitores comuns que têm o maior peso no resultado. Para explicar como funciona o processo, @SimiaoCastro e a repórter do @EstadaoInter @FeSimas estão aqui com o tema escolhido na enquete! pic.twitter.com/enZ52Ahg7L — Estadão (@Estadao) February 6, 2020

#EstadãoExplica

O #EstadãoExplica é uma ação do 'Estado' no Twitter, onde os usuários escolhem um tema da semana por meio de uma enquete. A consulta é publicada e fica 24 horas no ar, depois das quais o tema vencedor vira um vídeo curto e direto sobre o assunto.