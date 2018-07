Estádio de futebol da Cidade de Gaza sofre bombardeios O estádio de futebol que abriga as partidas da seleção palestina na Cidade de Gaza sofreu dois ataques da Força Aérea israelense no fim de semana. De acordo com o semanário americano The Jewish Press, na noite do sábado, caças de Israel abriram fogo contra o local, deixando "quatro grandes buracos" no gramado e causando danos internos no estádio e num prédio do ministério palestino da Juventude e dos Esportes. Na noite seguinte, ao menos outros três mísseis israelenses atingiram as dependências do estádio palestino, que ficou em ruínas. O governo israelense alegou que militantes islâmicos estavam usando o local para disparar foguetes contra o território israelense. O estádio tinha capacidade para 10 mil torcedores e já havia sido bombardeado em 2006. / AP