A nova lei não se aplica aos cinco homens que estavam no corredor da morte. No entanto, o governador pode substituir as sentenças por prisão perpétua sem condicional. Martin O''Malley disse que ele vai considerá-las caso a caso.

A última execução do estado ocorreu em 2005. Maryland é o 18º estado dos 50 que fazem parte dos EUA a abolir a pena de morte. As informações são da Associated Press.