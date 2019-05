Estado da Geórgia aprova dura lei antiaborto nos EUA

MIAMI - O governador do Estado da Geórgia, no sudeste dos Estados Unidos, sancionou neta terça-feira, 7, a lei da "batida do coração", uma das medidas antiaborto mais duras do país, que proíbe interromper a gravidez depois das seis semanas de gestação.

"Nós protegemos os inocentes, defendemos os vulneráveis, os que não podem falar por si próprios", disse o governador republicano Brian Kemp, ao assinar a medida. "Permitiremos que amados bebês cresçam e desenvolvam o potencial que Deus lhes deu."

A lei tem como objetivo testar os limites da emblemática decisão da Suprema Corte americana Roe v. Wade, que reconheceu, em 1973, o direito das mulheres a abortar no caso de inviabilidade fetal.

Textos similares adotados no Kentucky e no Mississippi foram bloqueados na Justiça - e é provável que a lei da Geórgia tenha o mesmo destino. Outros Estados, como Flórida e Texas, estão considerando leis parecidas.

Republicanos e ativistas pró-vida esperam que medidas como essa levem a batalhas legais que, com o tempo, chegarão à Suprema Corte.

A mais ativa organização de defesa dos direitos humanos no país, a ACLU, prometeu entrar na Justiça contra a lei na Geórgia, alegando que ela é inconstitucional.

"Com essa lei, o grande governo criminaliza a decisão mais íntima que fazem mulheres e casais, e contradiz 50 anos de precedentes na Suprema Corte de Justiça", escreveu a diretora-executiva da ACLU da Geórgia, Andrea Young.

Em 1973, o caso Roe versus Wade que chegou à Suprema Corte garantiu o direito ao aborto em todo país. Desde então, os conservadores tentam revertê-lo. Hoje, a Suprema Corte conta com uma maioria de magistrados conservadora, graças aos dois juízes nomeados pelo presidente Donald Trump, para quem a luta contra o aborto será um dos temas de campanha em 2020. / AFP