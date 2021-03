Estado de Nova York aprova lei que legaliza uso recreativo da maconha

NOVA YORK - Nova York aprovou, na terça-feira, 30, uma iniciativa que legaliza o uso recreativo da maconha. No último dia 23, após várias tentativas fracassadas, legisladores em Albany, capital do Estado, chegaram a um acordo com o governador Andrew Cuomo.

Segundo o jornal The New York Times, as autoridades locais esperam que a medida ajude a acabar com anos de policiamento racialmente desproporcional que levou negros e hispânicos presos por pequenas posses de maconha com muito mais frequência do que pessoas brancas.

Leia Também Nova York chega a um acordo para legalizar a maconha recreativa no Estado

Com esse projeto de lei endossado pelas duas câmaras estaduais, onde os democratas de Cuomo detêm a maioria, Nova York se juntará a outros 14 estados dos Estados Unidos - mais o Distrito de Colúmbia - que já permitem esse uso da cannabis.

"Esta legislação histórica oferece justiça às comunidades há muito marginalizadas, promove uma nova indústria que fará crescer a economia e estabelece garantias de segurança substanciais para as pessoas", disse Cuomo em um comunicado.

De acordo com o gabinete do governador, a iniciativa poderia gerar cerca de US$ 350 milhões por ano em impostos e criar dezenas de milhares de empregos.

A lei permitirá que pessoas com mais de 21 anos comprem cannabis e cultivem plantas para o consumo pessoal, com um plano de que parte dos fundos arrecadados seja destinada para tratamento e educação contra drogas. Um programa existente para o uso medicinal da maconha também será expandido.

Além disso, Nova York extinguirá automaticamente os registros de pessoas anteriormente condenadas por crimes relacionados à maconha. A lei eliminará ainda multas por porte de até 85 gramas da droga, o novo limite de porte pessoal.

O projeto tem uma duração estimada de dois anos para ser totalmente implementado e vai impor um imposto estadual de 9% à venda de cannabis e um tributo local de 4%.

A decisão vem enquanto Cuomo enfrenta uma investigação por suposto assédio sexual e intimidação de funcionários, bem como acusações, contra sua administração, de ter abafado o número de mortes relacionadas à covid-19 em lares de idosos./ AFP