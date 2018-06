Estado de saúde de Ariel Sharon piora ainda mais

Sharon, de 82 anos, está em coma há oito anos após um grave acidente vascular cerebral (AVC). Segundo o doutor Zeev Rotstein, diretor do hospital Hashomer, em Tel-Aviv, o ex-premiê luta pela vida, mas não sente dor.

Sharon é uma das figuras mais icônicas e controversas de Israel e sua carreira se estende pelos 65 anos de história de Israel.

Falando a jornalistas nesta sexta-feira no hospital, Rotstein disse que a vida de Sharon continuam em perigo e que "há uma deterioração lenta e gradual" de seu estado de saúde, juntamente com "falência múltipla dos órgãos". Resultados de exames mostram também que Sharon tem um infecção no sangue, declarou Rotstein.

O diretor se recusou a fazer um prognóstico, mas ao ser perguntado se Sharon vai se recuperar disse que "observando a tendência da deterioração, não temos bons sinais do futuro".

Referindo-se a Sharon por seu apelido, "Arik", Rotstein disse que ele "está lutando como um verdadeiro guerreiro, como fez durante toda a sua vida". Fonte: Associated Press.