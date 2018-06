Estado de saúde de Chávez ainda é delicado, diz Maduro

Com os rumores de que o estado de saúde do líder está cada vez pior, Maduro disse que havia se reunido com Chávez duas vezes e que havia conversado com ele.

"Ele está totalmente consciente da complexidade de seu estado pós-operatório e pediu-nos expressamente para que mantivéssemos a nação sempre informada, sempre com a verdade, por mais duras que possam ser as circunstâncias", afirmou Maduro.

Apoiadores e oponentes de Chávez se beneficiaram na semana passada com os sinais de mudança no poder por conta do estado de saúde do presidente. Chávez não é visto nem ouvido desde a cirurgia de 11 de dezembro e fontes têm dado uma série de informações de melhora e de piora do estado de saúde do presidente. A notícia mais recente, no domingo, era de que o líder enfrentava novas complicações em razão de uma infecção respiratória. As informações são da Associated Press.