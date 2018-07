Os agentes do governo nunca revelaram o tipo específico de câncer que Chávez enfrenta e poucos detalhes foram disponibilizados sobre sua perspectiva médica. Mas últimas atualizações do governo sobre o estado de saúde do presidente - embora pouco específicas - têm se mostrado cada vez mais sombrias nas últimas semanas, lançando mais incerteza sobre o futuro de Chávez no poder. As informações são da Dow Jones.