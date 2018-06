Estado de saúde de Hugo Chávez é 'estável', diz ministro

Villegas afirmou que o governo venezuelano está em "permanente contato" com a equipe médica que cuida do presidente e com parentes, que estão com ele em Havana. Outras autoridades do governo da Venezuela reiteraram que o presidente não precisa ser empossado para seu novo mandato na quinta-feira, como está previsto na Constituição e que Chávez pode tomar posse numa data posterior. A questão é polêmica e na segunda-feira até mesmo a igreja católica afirmou que a estabilidade política e social da Venezuela corre "grave risco" em razão da falta de informações claras sobre a saúde do presidente.

"A saúde do presidente está estável na comparação com o que foi descrito no boletim mais recente", disse Villegas, lendo um comunicado na televisão. Segundo ele, Chávez é tratado de uma insuficiência respiratória, consequência de uma infecção pulmonar, mas o ministro não forneceu detalhes sobre os cuidados recebidos pelo presidente

Médicos não ligados ao tratamento do presidente venezuelano dizem que as descrições divulgadas indicam que Chávez pode estar respirando com a ajuda de aparelhos, mas que pode não ser o caso, já que as informações obtidas são muito vagas.

O presidente da Venezuela não fala em público desde antes de se submeter à quarta cirurgia contra o câncer em Cuba, realizada em 11 de dezembro. Autoridades do governo dizem que o estado de saúde de Chávez é delicado, mas não divulgaram detalhes sobre as complicações. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.