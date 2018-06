Estado de saúde de Mandela apresenta melhora O ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela tem apresentado melhora do quadro de saúde, que foi abalada por uma infecção no pulmão, informou neste domingo, 16, o presidente atual do país, Jacob Zuma. Mandela está internado há nove dias num hospital em Pretoria, mas tem melhorado nos últimos dois dias.