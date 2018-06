Estado de saúde de Mandela é crítico, diz Presidência

O estado de saúde do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela é crítico, informou neste domingo, 23, a Presidência do país. "O estado do ex-presidente Nelson Mandela, que ainda está hospitalizado em Pretória, tornou-se crítico", disse em nota o porta-voz da Presidência, Mac Maharaj.

Mandela, de 94 anos, foi hospitalizado em 8 de junho por causa de uma infecção pulmonar recorrente, e seu estado piorou nas últimas 24 horas.

O presidente do país, Jacob Zuma, visitou Mandela, que está na UTI, neste domingo e disse que os médicos estão fazendo o possível para que seu estado melhore. "Ele está em boas mãos", afirmou.

Nelson Mandela, ícone da luta contra o apartheid, ficou preso por 27 anos sob o regime de segregação racial e foi libertado em 1990. Depois disso, desempenhou um papel importante na transição do país do apartheid para a democracia, e tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul, em 1994. Fonte: Associated Press.