Estado de saúde de Mandela segue crítico, mas estável Não havia nenhuma atualização oficial sobre o estado de saúde do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, até o final da manhã deste sábado. A última informação é de que Mandela, de 94 anos, está em estado crítico, mas estável, após ser diagnosticado com um infecção pulmonar recorrente. O líder sul-africano está internado desde o dia 8 de junho, em um hospital em Pretoria, capital do país.