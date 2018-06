Estado de saúde de Noriega é 'crítico' após cirurgia

CIDADE DO PANAMÁ - O estado de saúde do ex-ditador panamenho Manuel Noriega, de 83 anos, é crítico, disse nesta terça-feira seu advogado, Ezra Ángel. Ele sofreu uma hemorragia cerebral após ser submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor cerebral benigno no hospital público Santo Tomás, na capital panamenha.

"O sangramento foi controlado, mas [Noriega] deve ficar pelo menos cinco dias sedado para se recuperar", disse Ángel."Depois de uma segunda operação de crânio aberto em menos de oito horas, a situação é delicada e seu estado é crítico", acrescentou.

Noriega foi liberado temporariamente da prisão El Renacer em 28 de janeiro para operar um meningioma. É um "paciente de alto risco", por causa da idade avançada e de outras doenças que sofre, manifestou Eduardo Reyes, médico pessoal do militar.

O tumor "teve um crescimento não esperado e isso acelerou a necessidade da cirurgia para evitar danos ao sistema nervoso", acrescentou o médico.

Noriega cumpre três condenações de 20 anos de prisão cada pelo desaparecimento e assassinato em 1985 do opositor Hugo Spadafora; do militar Moisés Giroldi, morto após rebelar-se contra ele em 1989; e pelo massacre de Albrook, no qual vários militares morreram.

Ele foi deposto em um invasão militar americana em 1989 e esteve preso por narcotráfico e lavagem de dinheiro nos EUA e França, país que o extraditou ao Panamá em 2011.

Sua família pediu em várias ocasiões que a Justiça permitisse sua prisão domiciliar após vários derrames cerebrais, complicações pulmonares, câncer de próstata e depressão. / EFE e AFP