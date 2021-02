Estado de saúde de Trump com covid-19 era mais sério do que foi relatado, diz jornal

WASHINGTON - O ex-presidente Donald Trump ficou mais doente quando contraiu covid-19 em outubro do que foi relatado publicamente na época, disseram quatro pessoas familiarizadas com sua condição ao jornal The New York Times. Trump teria atingido níveis extremamente baixos de oxigênio no sangue e apresentado um problema pulmonar associado à pneumonia causada pelo coronavírus.

O prognóstico do então presidente havia se tornado muito preocupante antes mesmo de sua chegada ao Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. Autoridades acreditaram que ele precisaria ser colocado em um respirador, disseram duas pessoas familiarizadas com sua condição.

As pessoas ouvidas pelo New York Times disseram que ele teve infiltrações pulmonares, que ocorrem quando os pulmões estão inflamados e contêm substâncias como fluidos ou bactérias. A presença dessas infiltrações, principalmente quando o paciente apresenta outros sintomas, pode ser um sinal de um quadro agudo da doença. Elas podem ser facilmente detectadas em um raio-X ou varredura, quando partes dos pulmões parecem opacas ou brancas.

O nível de oxigênio no sangue de Trump por si só era motivo de extrema preocupação, chegando à casa dos 80, de acordo com as fontes. A doença é considerada grave quando o nível de oxigênio no sangue cai para a casa dos 90.

Foi relatado anteriormente que Trump teve problemas para respirar e febre em 2 de outubro, o dia em que foi levado ao hospital, e os tipos de tratamento que recebeu indicavam que sua condição era grave. Mas os novos detalhes sobre sua condição e sobre o esforço dentro da Casa Branca para conseguir acesso especial a uma droga não aprovada para combater o vírus ajudam a concretizar um dos episódios mais terríveis da presidência de Trump, como avalia o jornal.

As novas revelações sobre a luta de Trump com o vírus também ressaltam a natureza limitada e às vezes enganosa das informações divulgadas na época sobre sua condição.

O ex-presidente resistiu em ser levado da Casa Branca para Walter Reed, cedendo quando assessores lhe disseram que ele poderia sair por conta própria ou arriscar esperar até que o Serviço Secreto dos Estados Unidos fosse forçado a carregá-lo caso ficasse mais doente, duas pessoas disseram.

Enquanto Trump estava internado em Walter Reed, sua equipe médica procurou minimizar a gravidade da situação, dizendo que ele estava melhorando. Aos 74 anos e acima do peso, ele corria o risco de contrair a forma grave da doença e recebeu um tratamento agressivo. Trump deixou o hospital depois de três dias nos quais ele, a certa altura, fez um breve passeio em seu veículo utilitário esportivo blindado para acenar para a multidão de apoiadores do lado de fora do prédio.

Uma pessoa próxima ao ex-presidente negou que ele tenha estado gravemente doente, ecoando os comentários do próprio Trump depois que adoeceu.

Ainda há perguntas sem resposta sobre se Trump já estava infectado pelo coronavírus quando participou de um debate presidencial em 29 de setembro, apenas dois dias antes do anúncio público de que havia sido diagnosticado com a doença e três dias antes de sua condição agravada levá-lo ao Walter Reed.

O médico de Trump, Ean Conley, minimizou repetidamente as preocupações sobre a condição de Trump enquanto ele estava doente. Em uma reunião, Conley disse que Trump estava fazendo raios-X e tomografias computadorizadas. Mas quando questionado sobre se havia evidência de pneumonia ou dano ao tecido, ele apenas disse que havia "resultados esperados, mas nada de grande preocupação clínica".

Conley também disse a repórteres que, embora o nível de oxigênio de Trump tenha caído para 93%, ele nunca caiu para "baixo dos 80".

Trump tinha dificuldade para respirar na Casa Branca. Ele recebeu oxigênio duas vezes antes de ser levado para Walter Reed, como Conley admitiu após relato do The New York Times.

Enquanto ainda estava na Casa Branca, Trump recebeu um medicamento desenvolvido pela empresa de biotecnologia Regeneron Pharmaceuticals. A mistura de anticorpos - não amplamente disponível na época - ajuda as pessoas infectadas com o vírus a combatê-lo.

Depois que Trump foi hospitalizado, ele começou um regime com um esteróide, dexametasona, que geralmente é recomendado apenas para pacientes com covid-19 que apresentem formas graves ou críticas da doença, frequentemente aqueles que precisam de ventilação mecânica ou oxigênio suplementar.

Trump também fez um tratamento de cinco dias com remdesivir antiviral. À época, médicos especialistas acreditavam que a medicação era um sinal claro de problemas pulmonares significativos.

Em entrevistas à imprensa fora do hospital naquele fim de semana, Conley ofereceu dados que faziam parecer que Trump estava se recuperando rapidamente. Ele observou que o ex-presidente se saiu bem em um teste de espirometria, que mede a capacidade pulmonar. "Ele está no limite", disse Conley. "Ele está indo muito bem."

Médicos especialistas dizem que um teste de espirometria não é adequado para pacientes com covid-19.

Quando Mark Meadows, o chefe de gabinete da Casa Branca, tentou disfarçadamente dizer aos repórteres que a situação era mais séria, Trump explodiu de raiva, de acordo com pessoas que falaram com ele.

No domingo, 4 de outubro, Conley reconheceu que havia dado uma versão otimista da condição de Trump.

“Eu estava tentando refletir a atitude otimista que a equipe, o presidente, seu curso de doença teve”, disse ele. “Eu não queria dar nenhuma informação que pudesse direcionar o curso da doença em outra direção e, ao fazer isso, você sabe, descobri que estávamos tentando esconder algo, o que não era necessariamente verdade.”

A equipe médica de Trump disse que naquela sexta-feira ele teve uma "febre alta" e que seu nível de oxigênio caiu, o que aconteceu novamente no sábado.

Trump parecia ainda estar lutando contra a doença quando voltou para a Casa Branca, onde parou em um balcão em uma cena coreografada, arrancando a máscara e saudando seu helicóptero. Os médicos da época observaram como Trump usou os músculos do pescoço para respirar nesses momentos, um sinal clássico de que os pulmões não estavam absorvendo oxigênio suficiente. /NYT