Estado decidirá sobre maconha Uma escolha no Colorado pode causar surpresa e constrangimento no debate de hoje em Denver. A mesma cédula usada para a escolha do novo presidente americano servirá para o eleitor dizer se aprova ou não a legalização do uso da maconha por pessoas com mais de 21 anos no Estado - a mesma regra local para o acesso a bebidas alcoólicas. O Colorado autoriza o consumo da droga para fins medicinais. / D.C.M.