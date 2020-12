Estado do Colorado identifica primeiro caso conhecido da nova cepa do coronavírus nos EUA

WASHINGTON - O Estado americano do Colorado descobriu um caso de uma variante do coronavírus altamente infecciosa detectada pela primeira vez no Reino Unido, disse o governador Jared Polis, nesta terça-feira, 29. Trata-se do primeiro caso conhecido nos Estados Unidos.

A variante B.1.1.7 da covid-19 foi identificada em um homem do Colorado de cerca de 20 anos, sem histórico de viagens, disse o governador, em um comunicado. Segundo Polis, o homem está isolado no Condado de Elbert onde permanecerá até ser liberado pelas autoridades de saúde.

O Laboratório do Estado do Colorado confirmou a variante do vírus e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) foram notificados. Cientistas do Reino Unido acreditam que a nova variante do vírus é mais contagiosa do que as cepas previamente identificadas do SARS-CoV-2.

As vacinas que estão sendo administradas agora são consideradas eficazes contra a variante, segundo disseram autoridades de saúde do Colorado, em um comunicado à imprensa.

Autoridades de saúde pública estão investigando outros casos potenciais e realizando rastreamento de contatos para determinar a disseminação da variante em todo o Estado.

"Há muito que não sabemos sobre essa nova variante covid-19, mas os cientistas no Reino Unido estão alertando o mundo de que ela é significativamente mais contagiosa. A saúde e segurança dos habitantes de Colorado é nossa maior prioridade, e vamos monitorar de perto esse caso, bem como todos os indicadores sobre a covid-19, "disse Polis.

Polis e as autoridades de saúde estaduais devem dar mais detalhes na quarta-feira. A descoberta da nova variante levou o CDC a emitir novas regras no dia de Natal para os viajantes que chegam aos EUA vindos do Reino Unido, exigindo que apresentem prova de um teste covid-19 negativo.

Mais de 3 mil casos da variante já foram relatados no Reino Unido e em dezenas de países em todo o mundo, de acordo com a agência de saúde da UE ECDC.

Na África do Sul, mais de 300 casos de outra variante foram registrados. Três casos dessa variante da cepa foram confirmados na Europa - dois no Reino Unido e um na Finlândia - mas todos os três foram relacionados a pessoas retornando da África do Sul. /AP, REUTERS e AFP