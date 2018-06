Estado do Maine, nos EUA, autoriza casamento homossexual A lei do Estado norte-americano de Maine, na Nova Inglaterra, sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo foi colocada em prática no sábado (28) logo após a meia-noite (horário local) da sexta-feira (27), quando entrou em vigor. Algumas cidades fizeram horários especiais de funcionamento para emitir licenças matrimoniais na madrugada deste sábado. Os cartórios de Portland, a maior cidade do Maine, por exemplo, abriram à meia-noite (horário local) para acomodar casais que não queriam esperar para se casar.