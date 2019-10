'Estado' entrevista embaixadora de Guaidó no Brasil; envie sua pergunta

A crise sem fim na Venezuela, a mão de ferro de Nicolás Maduro para controlar o poder e o chavismo, e as perspectivas para o futuro do país diante de uma inflação que chegou a 3.326%, escassez de alimentos e remédios e um êxodo que já levou 4 milhões de venezuelanos a deixar o país.

Esses são alguns dos temas que serão abordados em uma live do Estado com Maria Teresa Belandria, embaixadora do autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, no Brasil.

Advogada e professora universitária, Maria Teresa foi nomeada por Guaidó no começo do ano, e teve suas credenciais aceitas para o cargo pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro, apesar das manifestações contrárias de Caracas.

Maria Teresa Belandria vai falar sobre os principais assuntos relacionados à Venezuela e responder perguntas dos leitores do Estado nesta terça-feira, às 9h. A live será transmitida pela página do jornal no Facebook.

Você tem dúvidas sobre a Venezuela, a crise venezuelana e os efeitos dela sobre o Brasil? Deixe sua pergunta na caixa de comentários ou envie por WhatsApp para o número (11) 9-9147-5968.