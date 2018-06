Estado Islâmico ameaça EUA em novo vídeo O grupo extremista Estado Islâmico divulgou um vídeo na noite de terça-feira alertando os Estados Unidos que os militantes rebeldes estarão esperando as tropas norte-americanas no Iraque. Possivelmente, o material foi lançado em resposta aos comentários do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA, Martin Dempsey, sobre uma possível ação em solo caso a estratégia de ataques aéreos no território iraquiano fracasse.