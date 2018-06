Estado Islâmico ataca importante base do governo sírio

Militantes do grupo extremista Estado Islâmico lançaram um ataque noturno em uma grande base área militar do leste da Síria. Segundo ativistas do Observatório Sírio de Direitos Humanos, a ação matou 19 soldados do governo e sete militantes.

O combate começou com a explosão de um carro bomba em um posto de controle militar, nos arredores da base. Segundo os ativistas, os rebeldes agem para tomar último o bastião de resistência do governo na região. O aeroporto, que fica nos arredores da cidade de Deir el-Zor, é um entreposto militar chave para as forças do presidente sírio Bashar Assad, oferecendo a seus aviões uma base a partir da qual ele pode atacar as cidades dominadas pelos grupo extremista na região.

Para o grupo extremista Estado Islâmico, capturar a base aérea significa eliminar o que restou da resistência na área, além melhorar a moral dos milicianos após uma série de reveses nas últimas semanas.

A TV estatal síria afirmou que as Forças Armadas fizeram vários ataques aos rebeldes em Deir el-Zor, matando um grande número deles e destruindo seus equipamentos. A TV ainda disse que os militares apreenderam veículos e armas pesadas.

Em agosto, o grupo extremista capturou uma série de bases militares do governo ao redor da cidade de Raqqa, no nordeste do país, dando a eles total controle da província de mesmo nome. Os rebeldes então mataram centenas de soldados capturados, por fuzilamento ou decepando as cabeças, e depois exibiram seus corpos em cidades dominadas pela milícia. /AP