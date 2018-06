Estado Islâmico captura maior parte de vilarejo perto de Mossul após derrota

TIKRIT, IRAQUE - O Estado Islâmico capturou a maior parte de um vilarejo ao sul de Mossul empregando táticas de guerrilha, apesar de ter perdido o controle de seu antigo reduto na cidade, disseram moradores e uma autoridade do Exército do Iraque, à medida que o califado autoproclamado pelos jihadistas desmorona.

O primeiro-ministro iraquiano, Haider Abadi, declarou vitória sobre o Estado Islâmico em Mossul na segunda-feira, marcando a maior derrota do grupo radical sunita desde que os militantes se espalharam pelo norte do Iraque e pela Síria há três anos.

Mas os militantes, armados com metralhadoras e morteiros, agora tomaram controle de mais de 75% de Imam Gharbi, um vilarejo na margem ocidental do Rio Tigre, cerca de 70 quilômetros ao sul de Mossul, e reforços são esperados, disse a autoridade do Exército do Iraque.

O Estado Islâmico lançou seu ataque contra Imam Gharbi na última semana, no tipo de ação que espera-se que o grupo empregará agora que as forças do Iraque apoiadas pelos Estados Unidos reconquistam controle de cidades que o grupo capturou durante sua ofensiva de choque de 2014.

Contraofensiva

Em vários comunicados divulgados pela rede de mensagem Telegram e cuja autenticidade não pôde ser verificada, o EI disse que "soldados do califado atacaram posições do Exército apóstata e suas milícias na zona de Al Maidan", situada no centro histórico e libertada na segunda-feira.

Segundo os comunicados, ocorreram "combates" entre as forças iraquianas e os terroristas que causaram, segundo o EI, a morte de "vários apóstatas". O EI advertiu que "os soldados do califado ainda seguem em Mossul realizando façanhas até conseguir uma das coisas: a vitória ou o martírio". / REUTERS e EFE