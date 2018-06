Estado Islâmico controla um terço de Kobani, diz grupo sírio

MURSITPINAR, TURQUIA - Os combatentes do Estado Islâmico (EI) se apoderaram de mais de um terço da cidade síria de Kobani, na fronteira com a Turquia, afirmou nesta quinta-feira, 9, um grupo de monitoramento do conflito. Os ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos contra as bases jihadistas, como o quartel das Asayish, não impediram o avanço.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse que o grupo jihadista avançou "de forma lenta" para o centro da cidade. "O EI controla mais de um terço de Kobani. Todas as áreas do leste, uma pequena parte do nordeste e uma área no sudeste", disse o dirigente Rami Abdulrahman.

O comandante dos grupos da defesa curda em Kobani, Esmat al-Sheikh, que estão em desvantagem em armamento, disse que o EI controla uma área um pouco menor. No entanto, ele reconheceu que os militantes obtiveram importantes ganhos depois de uma batalha de três semanas pelo controle da cidade.

O presidente da Administração Autônoma curda de Kobani, Anwar Muslem, disse à Efe por telefone que os jihadistas tomaram o controle de um mercado de verduras e de uma delegacia das forças de segurança curdas, conhecidas como Asayish.

Na noite de quarta-feira, o Comando Central dos EUA, encarregado das operações no Oriente Médio, ressaltou em comunicado que havia "indícios" que as milícias curdas continuavam no controle da maior parte da cidade e resistiam contra o EI.

O EI invadiu Kobani na segunda-feira pela primeira vez desde o início da ofensiva contra a cidade, em 16 de setembro. O local é um dos três principais enclaves curdos da Síria e faz parte da administração autônoma curda no território.

O EI proclamou um califado no Iraque e na Síria no final de junho, onde conquistou partes do norte e do centro de ambos países. / EFE e REUTERS