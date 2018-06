Estado Islâmico derruba avião de guerra na Síria

Beirute - Guerrilheiros do Estado Islâmico derrubaram um avião de guerra na Síria nesta quarta-feira e capturaram o piloto, supostamente um jordaniano que faz parte de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. Segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos, a aeronave foi abatida perto da cidade de Raqqa, no norte do país, considerada a capital do território dominado pelo grupo terrorista. Trata-se do primeiro avião derrubado pelo EI desde que começaram os ataques aéreos, há três meses.

O grupo Raqqa Media Center, que trabalha nas áreas dominadas pelo EI, divulgou uma foto do suposto piloto, que usava camiseta branca e estava cercado por 11 guerrilheiros, alguns deles mascarados. Outra foto mostra ele seminu sendo retirado de um lago. Não há confirmações por parte do governo da Jordânia sobre a identidade do piloto.

Em Washington, um oficial do Pentágono disse que o governo dos EUA está ciente do fato, mas não confirmou nenhum detalhe. A coalizão liderada pelos norte-americanos já promoveu centenas de ataques contra posições do EI na Síria desde 23 de setembro. Arábia Saudita, Jordânia, Bahrein e Emirados Árabes Unidos se juntaram aos ataques, enquanto o Catar fornece apoio logístico. Fonte: Associated Press.