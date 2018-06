Estado Islâmico divulga vídeo com jornalista britânico em Kobani

O Estado Islâmico (EI) divulgou um novo vídeo (confira abaixo) com o refém britânico John Cantlie por meio das redes sociais, segundo a organização americana especializada em inteligência SITE.

O jornalista fala de onde supostamente seria Kobani, cidade síria próxima da fronteira com a Turquia, e faz uma espécie de reportagem mostrando que o grupo extremista assumiu o controle do local, diferentemente do que veículos de comunicação reportam desde que iniciou-se a ofensiva dos militantes jihadistas.

O vídeo com mais de cinco minutos intitulado "Dentro de Ayn Al-Islam" mostra Catlie vestido com uma túnica preta sobre um prédio de Kobani falando sobre o que vê abaixo dele e alegando que o grupo essencialmente garantiu o controle da cidade.

"Agora, a batalha por Kobani parece ter chegado ao fim", diz Catlie. "Os mujahedin estão 'limpando' a cidade, rua por rua, e prédio por prédio", acrescenta ele.

O vídeo também mostra tomadas aéreas de Kobani que supostamente teriam sido feitas por um avião não tripulado do EI.

Militantes do EI e forças curdas, que contam com o apoio de uma coalizão internacional liderada pelos EUA, têm combatido pelo controle de Kobani há mais de um mês.

Íntegra do vídeo: