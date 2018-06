Estado Islâmico domina parte de acampamento palestino na Síria

DAMASCO - Os jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI) dominaram nesta quarta-feira, 1, da maior parte do acampamento palestino de Yarmuk, ao sul da capital síria, Damasco, afirmou o diretor de assuntos políticos da Organização para Libertação da Palestina (OLP) na Síria, Anuar Abdel Hadi.

"Os combatentes do EI atacaram nesta manhã o acampamento de Yarmuk e estão controlando a maior parte do local", disse Hadi à AFP. "Os extremistas ainda estão no interior do acampamento."

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), com sede em Londres, que monitora o conflito sírio, também confirmou que o EI assumiu o controle de uma grande parte do acampamento. De acordo com o OSDH, os membros do EI libertaram um grupo armado palestino que se opõe ao presidente sírio, Bashar Assad.

Yarmuk é o maior acampamento palestino na Síria e antes do início da guerra civil no país, há quatro anos, tinha mais de 160 mil moradores. Hoje, cerca de 18 mil ainda permanecem no local, de acordo com as Nações Unidas.

Em fevereiro de 2014, os grupos rebeldes sírios se retiraram do acampamento depois de um acordo com organizações palestinas armadas que também se opõem ao regime de Assad.

No local, os refugiados sofrem com a escassez de comida, água e medicamentos em razão de um cerco imposto a mais de um ano pelo governo de Assad. / AFP