Estado Islâmico é maior desafio aos direitos humanos, diz HRW

BEIRUTE - O surgimento do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) é o maior desafio para que os países respeitem os direitos humanos no Oriente Médio, afirmou nesta quinta-feira, 29, a Human Rights Watch (HRW) em seu relatório sobre os acontecimentos do ano passado. A ONG ressaltou, no entanto, que o grupo extremista "não apareceu do nada" na Síria e Iraque.

O diretor-executivo da HRW, Kenneth Roth, disse, na apresentação do relatório anual da organização, que um fator essencial para a aparição do EI no Iraque foram as políticas sectárias "abusivas" do ex-primeiro-ministro xiita Nuri al-Maliki, que causaram a radicalização dos sunitas do país.

Durante o mandato de Maliki (2006-2014), os sunitas foram perseguidos e excluídos de postos governamentais. Segundo Roth, isso fez com que muitas tribos sunitas que ajudaram as autoridades a derrotar a Al-Qaeda no Iraque "se sentissem mais seguras lutando contra as forças de segurança" do que contra os jihadistas.

O sucessor de Maliki, Haidar Abadi, no poder desde setembro, tem um discurso "mais inclusivo", mas ainda não resolveu o maior problema: "as milícias sectárias xiitas", disse o responsável da HRW.

No caso da Síria, Roth explicou que a comunidade internacional se centrou em combater o EI, mas nenhum Estado aumentou a pressão sobre o regime de Bashar Assad para que deixe de matar civis - fatos que "não podem e nem devem ser separados tão facilmente".

Com seu poderio, os jihadistas retratam a si mesmos como "a força mais capaz de fazer frente à extraordinária brutalidade do presidente Assad e suas tropas", lembrou o diretor.

As forças governamentais sírias continuaram atacando de forma deliberada civis que vivem em zonas opositoras, especialmente com barris de explosivos. Segundo a HRW, por ser uma arma pouco precisa, o Exército não se atreve a usá-la perto das frentes de batalha por temor de acertar as próprias tropas.

Segundo o relatório, "será preciso um esforço extraordinário para convencer os sírios a lutarem contra o EI se as atrocidades de Assad não forem combatidas".

Outros países. O diretor da HRW também citou a situação dos direitos humanos no Egito, Líbano, Israel e Palestina.

Com relação ao Egito, a ONG constatou um aumento do desrespeito aos direitos humanos desde que o militar Abdul Fatah Sissi chegou ao poder, em junho de 2013. "Desde o golpe de Estado, as forças de segurança de Sissi capturaram milhares de suspeitos de pertencer à Irmandade Muçulmana, sem acusações ou julgamento algum, assim como muitos ativistas não religiosos."

Além disso, as autoridades egípcias impuseram restrições aos poucos espaços que restam para a liberdade de expressão e de reunião. Além disso, as forças da ordem que realizam assassinatos em massa e prendem centenas de manifestantes pacíficos continuam impunes, denuncia a HRW.

No Líbano, 2014 trouxe uma deterioração da segurança, que ocasionou uma resposta do governo com efeitos negativos nos direitos humanos. Entre essas consequências, estão as novas restrições, aplicadas aos refugiados sírios, e os abusos e torturas por parte das soldados quando realizam operações especiais.

O relatório também ressalta que o conflito armado em Gaza entre o Exército israelense e os grupos armados palestinos em 2014 deixou milhares de vítimas pela violação das leis da guerra e dos direitos humanos, sem possibilidade de recorrer à justiça. /AP e EFE