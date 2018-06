Estado Islâmico executa 8 de seus combatentes holandeses

DAMASCO - O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) executou na semana passada oito de seus combatentes holandeses, acusados de tentativa de deserção e motim, revelou na segunda-feira a ONG "Raqqa é massacrada em silêncio".

"O Daesh (acrônimo árabe do EI) executou oito combatentes holandeses na sexta-feira em Maadan, na província de Raqqa, após acusá-los de tentativa de deserção e motim", disse Abu Mohamad, um dos dirigentes da ONG.

A ONG documenta secretamente desde abril de 2014 os abusos cometidos pelos jihadistas na cidade de Raqqa, ao norte da Síria, chamada de capital do "califado" do Estado Islâmico.

Há um mês ocorrem problemas entre os 75 jihadistas holandeses na cidade, alguns de origem marroquina, e iraquianos membros dos serviços de informação do EI.

Segundo a ONG, os iraquianos detiveram três jihadistas holandeses suspeitos de deserção, e um deles morreu ao ser agredido durante interrogatório.

A direção do EI em Raqqa enviou um delegado para tentar resolver o problema com os holandeses, mas o homem foi morto para vingar a morte durante o interrogatório.

Após o incidente, a direção do EI no Iraque decidiu deter o grupo holandês e executar oito de seus membros.

Segundo os serviços secretos holandeses, cerca de 200 cidadãos do país integram as fileiras do EI, incluindo 50 mulheres. /AFP