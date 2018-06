Estado Islâmico invade base aérea no leste da Síria

A base, nas proximidades da cidade de Deir el-Zour, foi usada pelo governo em meses anteriores para lançar ataques aéreos a regiões controladas pelo grupo Estado Islâmico na fronteira com o Iraque. O grupo vem tentando capturar a base aérea e um quartel vizinho conhecido como Brigada 137 com o objetivo de eliminar o principal foco de resistência na região. A ação ainda visa elevar a moral do grupo depois de algumas derrotas nas últimas semanas.

O Observatório para Direitos Humanos, sediado no Reino Unido, disse que o último ataque começou no sábado com um carro-bomba na principal entrada da base aérea. Mais tarde, os militantes foram parados por um forte ataque do exército sírio, disse a entidade. Foi informado que alguns dos militantes do Estado Islâmico tiveram problemas para respirar devido ao uso de gás de cloro contra eles.

A TV estatal Síria citou um oficial militar que não foi nomeado e afirmou que as tropas repeliram as tentativas "terroristas" nas várias áreas próximas da cidade de Deir el-Zour e mataram "dezenas de homens, destruindo veículos e armas".

Segundo o Observatório, desde quinta-feira, 119 combatentes dos dois lados foram mortos, incluindo 51 soldados e membros de milícias pró-governo. Outros 68 membros do Estado Islâmico foram mortos, segundo a entidade, sendo que 33 eram sírios e dois eram cidadãos franceses.

Ativistas que apoiam o Estado Islâmico postaram fotos nas redes sociais mostrando dois helicópteros militares que teriam sido capturados pelos militantes. O governo sírio não comentou a possível captura de parte dos equipamentos da base aérea. Fonte: Associated Press.