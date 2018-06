Estado Islâmico liberta 270 sequestrados na Síria

BEIRUTE - O Estado Islâmico libertou de suas prisões 270 pessoas dos 400 civis, a maioria mulheres e crianças, que havia sequestrado quando seus combatentes atacaram no sábado áreas controladas pelo governo na cidade de Deir es-Zor, no leste da Síria, informou um grupo que monitora a situação no país.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse que o grupo extremista havia sequestrado outras 50 pessoas na terça-feira durante invasões de casas em regiões da cidade que ocupou depois de quatro dias de combates. / REUTERS