Estado Islâmico mata cerca de 300 em ataque na Síria, diz governo

O governo da Síria informou neste domingo que militantes do Estado Islâmico mataram cerca de 300 pessoas no sábado, 16, em uma "massacre terrível" na cidade de Deir el-Zour, no leste do país. Segundo a agência de notícias estatal, Sana, a maioria dos que morreram era formada por idosos, mulheres e crianças, enquanto ativistas da oposição disseram que muitas das vítimas eram soldados sírios e milicianos favoráveis ao governo e suas famílias.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos, sediado no Reino Unido, afirmou que pelo menos 135 pessoas foram mortas e que cerca de 80 delas eram soldados sírios, milicianos favoráveis ao governo e civis. Disse ainda que muitos deles foram mortos a tiros ou decapitados. O grupo Estado Islâmico controla a maior parte da província de Deir el-Zour e grande parte da capital, que tem o mesmo nome. Enquanto isso, o governo controla vários distritos da parte norte da cidade e do aeroporto militar adjacente.

Os ataques aconteceram após forças sírias bombardearem a província de Aleppo, ao norte do país, em confronto para expulsar militantes do Estado Islâmico da região.

A emissora de televisão Al-Mayadeen, sediada no Líbano, relatou também que dezenas de pessoas morreram e que seus corpos foram jogados no rio Eufrates. Além disso, informou que 400 civis foram levados como reféns. Os relatórios não puderam ser confirmados de forma independente.

A agência de notícias do Estado Islâmico, Aamaq, havia relatado um ataque em grande escala em Deir el-Zour. Segundo a agência, o massacre começou com um ataque suicida. Hoje, o grupo informou que ampliou suas áreas de controle no oeste e no norte da cidade, acrescentando que 110 soldados do governo sírio foram mortos e pelo menos outros cinco foram capturados. / Associated Press.