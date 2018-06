Estado Islâmico mata cerca de 50 soldados em emboscadas no Iraque

Sabah Al-Karhout, presidente do conselho da província de Anbar, afirmou que as emboscadas ocorreram na sexta-feira.

O ministro de Defesa, Khalid al-Obeidi, visitou o comando do exército na região. Durante uma reunião com as tropas no local, um comunicado do Ministério da Defesa afirmou que o ministro que os soldados precisam ser "cautelosos e precisos" quando avançarem para evitar "perdas injustificadas".

O grupo Estado Islâmico controla cerca de um terço do território do Iraque. Fonte: Associated Press.