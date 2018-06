Estado Islâmico mata pelo menos 400 civis em cidade da Síria, diz TV estatal

O diário britânico lembra que a notícia é divulgada após a morte de quase 300 soldados favoráveis ao governo sírio, dois dias após os extremistas capturarem a cidade na semana passada. A imprensa estatal síria citou moradores que continuam em Palmira como a fonte da informação.

De acordo com os relatos, dezenas de mortos eram funcionários públicos, incluindo a chefe do Departamento de Enfermagem de um hospital e membros da família dela. Autoridades sírias disseram que o Exército do país está enviando tropas para a área, em uma aparente preparação para tentar retomar a cidade do Estado Islâmico. (Gabriel Bueno da Costa, com agências internacionais)