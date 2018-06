Estado Islâmico pede resgate por reféns norueguês e chinês

CAIRO - O grupo Estado Islâmico anunciou que mantém um norueguês e um chinês como reféns e exigiu resgate por ambos.

O Estado Islâmico colocou em sua revista online, Dabiq, fotos de Ole Johan Grimsgaard-Ofstaf, de 48 anos, nascido em Oslo, e Fan Jinghui, de 50 anos, de Pequim, com uniformes de presidiários amarelos.

O grupo não especificou quando eles foram capturados. O EI, que controla várias regiões do Iraque e da Síria, já assassinou vários reféns e divulgou os vídeos de suas execuções.

A revista inclui um número de telefone com prefixo do Iraque para "quem quiser pagar por sua libertação e translado. / Associated Press