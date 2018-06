Estado Islâmico posta vídeo de trabalhador britânico

Partes do vídeo mostram Haines sendo preso no deserto por um homem mascarado. O gabinete de Relações Exteriores britânico disse que estava trabalhando para verificar o conteúdo do vídeo.

Recentemente, os militantes do Estado Islâmico decapitaram dois jornalistas norte-americanos e postaram vídeos que mostravam as decapitações na Internet. No fim do vídeo da morte do jornalista Steven Sotloff, eles ameaçaram matar Haines e mostraram rapidamente imagens do trabalhador na câmera.

Haines, de 44 anos, foi sequestrado na Síria em 2013, enquanto trabalhava para uma agência de ajuda humanitária. O governo britânico tentou manter o sequestro em segredo por preocupação com a segurança de Haines até o vídeo divulgado pelos militantes identificá-lo como um dos capturados. Fonte: Associated Press e Al Jazeera