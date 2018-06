Estado Islâmico publica novo vídeo com homem sequestrado

O grupo extremista Estado Islâmico publicou um novo vídeo mostrando um homem que parece ser , fotojornalista britânico sequestrado, em que ele alerta os cidadãos que as operações militares no Iraque e na Síria realizadas pela aliança coordenada pelo EUA vai ser tornar uma situação tão difícil como foi a guerra no Vietnã.

O vídeo, o segundo de uma série que parece usar Cantlie como um porta-voz do Estado Islâmico, foi publicado em sites usados pelo grupo jihadista horas depois de os EUA e diversos aliados do Oriente Médio conduzirem o primeiro bombardeio aéreo contra militantes na Síria.

No vídeo publicado nesta terça-feira, um homem aparece na tela usando um traje de prisioneiro laranja e se identifica como Cantlie. Olhando direto para câmera, ele senta em uma mesa e lê um roteiro que critica os EUA e diversas nações europeias, incluindo França, Dinamarca e Reino Unido, por cooperarem com Washington. Ele faz diversas referências a eventos políticos, incluindo o testemunho de militares no Congresso americano, o que sugere que o vídeo foi gravado recentemente.

"Desde o Vietnã não testemunhamos uma situação tão potencialmente catastrófica. Não se trata de alguns grupos indisciplinados com alguns Kalashnikovs", afirmou. O homem cita os funcionários do Congresso americano e analistas aposentados da CIA que questionaram a decisão de aumentar a intervenção militar.

Um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido afirmou que o governo estava ciente do segundo vídeo. "Estamos em contato próximo com a família e fornecendo toda assistência possível", afirmou o porta-voz.

Anteriormente o governo britânico declarou que está fazendo tudo possível para assegurar a segurança dos cidadãos sequestrados pelo Estado Islâmico. Contudo, o secretário de Relações Exteriores admitiu na última semana que o governo não tem conhecimento sobre o paradeiro das vítimas.

O novo vídeo de Cantlie foi publicado logo após outro vídeo ter sido divulgado na segunda-feira em que o principal porta-voz do Estado Islâmico, Abu Mohammed Al Adnani, ameaça explicitamente os cidadãos da França, Austrália e Canadá. Os dois vídeos são parte de uma campanha agressiva de propaganda que o grupo extremista usa para recrutar apoiadores, à medida que acumula territórios na Síria e no Iraque.

Cantlie foi capturado junto com o jornalista americano James Foley em novembro de 2012. Foley e outro jornalista americano, assim como um trabalhador humanitário britânico foram decapitados pelo grupo extremista. O sequestro de Cantlie foi mantido em segredo por anos, até ele aparecer em um vídeo similar na semana passada. No primeiro vídeo, Cantlie diz que foi abandonado pelo governo britânico.