Estado Islâmico realiza ataques no Iraque e mata ao menos 15

(Atualizada às 18h12) Uma ofensiva do Estado Islâmico em pontos do Iraque matou um general do Exército curdo e seis soldados nesta sexta-feira, 30, afirmaram oficiais.

O general Shirko Rauf e seis soldados peshmergas, forças curdas que combatem os extremistas, morreram na província de Kirku, cidade produtora de petróleo no norte do Iraque na região do Curdistão, durante confrontos com os extremistas, informaram um policial e um médico.

Em reação ao ataque, a comissão de Segurança local determinou um toque de recolher a partir das 10 horas (5 horas pelo horário de Brasília) que durará até segunda ordem.

Em outras partes do país, 27 pessoas morreram em ataques realizados pelos extremistas, incluindo uma explosão em um mercado de rua e um homem bomba que explodiu ao lado de um posto de vigilância controlado por milícias pró-governo.

Em Samarra, ao norte da capital Bagdá, quatro policiais morreram e outros nove ficaram feridos em três atentados com carros-bomba. Em Bagdá, cinco pessoas morreram em uma explosão em um mercado.

A ofensiva ocorre dias depois de o grupo jihadista ter sido "expulso" de Kobani, cidade na região do Curdistão na fronteira com a Turquia. /AFP e AP