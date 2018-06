Estado Islâmico reivindica a autoria do ataque em Barcelona

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindica a autoria do ataque em Barcelona, segundo um site de propaganda do grupo. Mais cedo, perfis nas redes sociais de simpatizantes do Estado Islâmico celebraram o atentado ocorrido nesta quinta-feira, 17, quando uma van atropelou dezenas de pessoas em Las Ramblas, no centro da cidade.

O atentado em Barcelona ocorreu duas semanas após simpatizantes do EI lançarem apelos nas redes sociais para atos na Espanha. De acordo com a especialista em contraterrorismo Rita Katz, do grupo de inteligência SITE, membros do EI fizeram ameaças nas redes sociais pedindo "ataques iminentes" e a "reconquista" de Al-andalus, nome dado à Península Ibérica no século 8, a partir do domínio do Califado Omíada.

As características do atentado - atropelamento massivo com van ou caminhões - também é uma tática muito promovida pelo Estado Islâmico. / REUTERS e ANSA