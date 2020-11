Estado Islâmico reivindica autoria de ataque em Viena

O grupo jihadista do Estado Islâmico (IS) assumiu nesta terça-feira, 3, a responsabilidade pelo tiroteio que deixou pelo menos quatro mortos e 22 feridos em Viena, em um comunicado publicado em seus canais do Telegram.

A organização extremista aponta "um soldado do califado" como o responsável pelos tiroteios perto de uma sinagoga e da Ópera de Viena. Ele se direcionou a "alguns grupos atacando-os com uma arma automática e faca", segundo a nota divulgada através da rede de mensagens.

Leia Também Governos europeus reagem aos ataques em Viena

Em texto à parte, acompanhado de foto do agressor armado, a agência de propaganda Amaq o identifica pelo nome de guerra "Abu Dayena al Albani", que indica sua origem albanesa. "Fontes de segurança disseram ao Amaq que um combatente do Estado Islâmico atacou grupos no centro da cidade de Viena na noite passada (...) e confrontou membros da polícia que compareceram ao local", segundo a nota.

Da mesma forma, as fontes disseram a Amaq que o extremista "matou e feriu cerca de 30 pessoas", incluindo "um oficial e membros da Polícia, antes que a Polícia matasse o autor do ataque na mesma noite com as balas da Polícia Austríaca", conclui a nota.

Em um vídeo, o extremista jurou lealdade ao novo líder do Estado Islâmico, Abu Ibrahim al Qurashi, que sucedeu Abu Bakr al Baghdadi, assassinado há um ano, enquanto portava as três armas com as quais teria realizado o ataque.

As autoridades austríacas identificaram o suposto terrorista como Kujtim Fejzulai, 20 anos, nascido na Áustria e filho de pais albaneses da Macedônia do Norte. Ele foi condenado a 22 meses de prisão em 2019 por querer se juntar ao EI.

Na noite passada, esse jovem, que estava nos registros policiais de radicais islâmicos, mas que não era considerado uma ameaça, espalhou o terror por nove longos minutos no centro de Viena com um kalashnikov, uma pistola automática e um facão. Três outras pessoas, duas mulheres e um homem, morreram no hospital devido aos ferimentos causados pelo tiroteio indiscriminado contra o agressor.

Repercussão

Governos de diversos países, entre eles Alemanha e França, reagiram aos ataques, condenando a violência do incidente, classificado pelo governo local como um ato de terrorismo. "Nós, franceses, compartilhamos o choque e a tristeza do povo austríaco atingido por um ataque no coração de sua capital, Viena", escreveu o presidente francês Emmanuel Macron, no Twitter. "Depois da França, um país amigo é atacado. Esta é a nossa Europa. Nossos inimigos devem saber com quem estão lidando. Não vamos desistir."

Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien frappé ce soir par un attentat au cœur de sa capitale, Vienne. Après la France, c’est un pays ami qui est attaqué. C’est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

O premiê britânico Boris Johnson também se colocou ao lado das vítimas. O primeiro ministro da Itália, Giuseppe Conte, e o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, publicaram mensagens nas redes sociais./ AFP e EFE