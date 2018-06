Estado Islâmico sequestra dezenas de homens no norte do Iraque

Dois xeques que não quiseram se identificar afirmaram que militantes do grupo entraram em uma mesquita na cidade de Al-Shajara na sexta-feira, no momento em que devotos chegavam para as orações. Eles retiraram as bandeiras que comemoravam o nascimento do profeta Maomé e hastearam em seu lugar a bandeira negra do grupo extremista.

A ação levou a uma discussão entre os militantes e os devotos presentes, que acabou com a queima da bandeira do grupo. Os extremistas então levaram cerca de 140 homens de suas casas em Al-Shajara e do vilarejo vizinho de Al-Ghariba.

Cerca de 100 homens foram liberados mais tarde, enquanto o resto permaneceu detido.

O grupo extremista Estado Islâmico controla cerca de um terço do território iraquiano e um terço do território sírio. Lá, eles declararam um califado islâmico e impuseram uma forma violenta da Sharia, sistema jurídico baseado nos ensinamentos do Islã.

Na última sexta-feira, a Missão de Assistência no Iraque das Nações Unidas afirmaram que o ano de 2014 teve 12.282 mortos e 23.126 feridos, o ano mais violento no país desde 2006. Fonte: Associated Press.